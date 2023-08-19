Прихожане УПЦ, несмотря на запрет Тернопольской ОВА, решили провести крестный ход в Почаевскую лавру, который проходит здесь каждый год. Им препятствовали местная полиция и сотрудники тернопольского ТЦК, вручавшие мужчинам повестки.

Об инциденте сообщает пресс-служба церкви.

К полицейским, выстроившим оцепление возле Почаевской лавры, присоединились военкомы, которые вручали повестки мужчинам, принявшим участие в крестном ходе.

В частности, в селе Должок под Каменцом-Подольским, где верующие собирались отправиться в шествие, тоже появились представители ТЦК и начали выписывать повестки.

В пресс-службе УПЦ сообщают, что группы верующих останавливают на дороге сводные отряды полиции и СБУ, затем переписывают у них данные. У тех, кто двигается на автомобилях, изымают водительские права.

Перед этим мы публиковали документ, запрещающий семинаристам обучение на территории Киево-Печерской лавры. Студенты киевских духовных школ приравниваются к посетителям лавры, а потому им запрещено находиться на ее территории.

Ранее в Хмельницкой епархии большинство священников УПЦ отказались переходить в ПЦУ.