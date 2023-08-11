На данный момент обстановка возле Киево-Печерской лавры спокойная. После 20-минутной экскурсии по территории монастыря сотрудники Заповедника попросили журналистов покинуть Лавру.

У главного входа в монастырь собралось небольшое количество верующих УПЦ. Они стоят и молятся.

Правоохранители по-прежнему никого не пропускают. Их численность остается большой.

Ранее сегодня прихожане УПЦ забаррикадировались в 58 корпусе Лавры, который хотела опечатать комиссия.

Руководство заповедника заявило, что территория Нижней Лавры будет закрыта, пока комиссия Минкульта не вернет в госпользование все корпуса монастыря.

Со вчерашнего дня власти ограничили доступ в монастырь. А сегодня с 7 часов утра предписано закрыть Нижнюю лавру для всех посетителей - кроме священников, монахов и работников обители.

Война в Украине идет уже 534-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 августа 2023 года в онлайне.

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