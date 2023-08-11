Прихожане УПЦ забаррикадировались в 58-м корпусе - это гостиница на территории Киево-Печерской Лавры. Тем временем журналистов пустили на территорию Лавры, но только в сопровождении сотрудников заповедника.

На территории дежурит много правоохранителей. Здесь можно встретить только монахов и семинаристов.

"Полицейские предупредили монахов, что мы должны находится на территории Лавры, если мы ее покинем, нас обратно не пропустят. Корпуса для жизни монахов пока никто не блокирует, но на территории Лавры было очень много паломников со всей Украины, и со вчерашнего вечера они не могут попасть в комнаты, где многие живут уже по несколько лет", - рассказывает один из монахов.

Ранее руководство заповедника заявило, что территория Нижней Лавры будет закрыта, пока комиссия Минкульта не вернет в госпользование все корпуса монастыря.

Со вчерашнего дня власти ограничили доступ в монастырь. А сегодня с 7 часов утра предписано закрыть Нижнюю лавру для всех посетителей - кроме священников, монахов и работников обители.

Вчера в УПЦ сообщили, что полиция не пускает паломников на территорию Киево-Печерской лавры.

Война в Украине идет уже 534-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Одно из приоритетных сейчас направлений - Купянское, где россияне продолжают атаковать. Вчера туда прибыл командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Он провел совещания с командирами. Целью РФ на этом участке является рассечь украинскую группировку и выйти на Купянск.

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