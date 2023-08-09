Завтра комиссия Минкульта собирается опечатать еще четыре корпуса Киево-Печерской лавры
Завтра комиссия Минкульта хочет опечатать еще четыре корпуса Киево-Печерской лавры, а именно: 54, 57, 58 и 68. Это гостиничные помещения и церковные магазины.
Об этом "Стране" сообщил адвокат монастыря Никита Чекман.
"Еще не закончилось судебное заседание по делу о выселении Монастыря, а Заповедник уже завтра планирует захватить еще четыре корпуса",- заявил Чекман.
Свою работу члены комиссии планируют начать в 09:00.
Сегодня Хозяйственный суд Киева признал законным расторжение договора с УПЦ об аренде помещений Нижней Лавры.
Напомним, решение о расторжении договора было принято Минкультом еще 29 марта.
Ранее мы писали, что комиссия Минкульта намерена опечатать все помещения Киево-Печерской лавры, кроме тех, которые нужны для "компактного проживания монахов".
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