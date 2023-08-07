Отпущенный из-под стражи митрополит Павел из СИЗО сразу поехал в поселок Воронков, где ранее находился под домашним арестом.

Об этом "Стране" рассказал адвокат митрополита Никита Чекман.

"Сейчас у митрополита Павла есть определенные обязательства: носить электронный браслет, проживать в Воронкове, предупреждать следователя, когда Павел захочет выехать за пределы Воронкова. Такие обязательства будут действовать до 14 августа, так как решение о содержании под стражей выносилось до 14 августа, а эти ограничения действуют в рамках решения суда о мере пресечения", - рассказал Чекман.

Он добавил, что, по его данным, следователи будут подавать ходатайство о продлении обязательств, возложенных на владыку.

Комментируя вопрос, кто внес залог за митрополита Павла, Чекман сообщил, что деньги собирали всеми возможными способами.

"По народной инициативе были организованы "банки" для сбора в приложениях национальных банков, ящики для пожертвований стояли в лавре и практически во всех храмах Украинской православной церкви во многих городах и селах Украины. Без преувеличения мы можем сказать, что в сборе приняли участие миллионы людей, прихожан УПЦ",- пояснил Чекман.

По его словам, к ним неоднократно обращались прихожане Украинской православной церкви с жалобами на проблемы, возникающие при попытке уплатить залог за митрополита Павла.

"Финансовые учреждения всячески пытались препятствовать внесению залога. Некоторые банки вообще безосновательно отказывались осуществлять переводы на специальный счет Государственной судебной администрации без всякой на то мотивации. Другие банки ссылались на финмониторинг и санкции, которые якобы делали невозможным осуществление платежей", - заявил Чекман.

Напомним, сегодня днем Киевский апелляционный суд внезапно перенёс заседание по делу наместника Киево-Печерской лавры из-за невозможности доставить священника в суд.

А вскоре стало известно, что митрополит вышел на свободу после уплаты залога в 33 миллиона.