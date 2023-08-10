Полиция отказывается пропускать на территорию Киево-печерской лавры паломников, проживающих в лаврских отелях.

Об этом сообщает телеграм-канал УПЦ.

По его данным, среди паломников есть родители, которые не могут попасть к своим детям в отель.

"Людям, которые по распоряжению Заповедника оказались без места ночлега, полиция охраны предложила ночевать в храме преподобного Агапита Печерского. Этот храм не содержит ни оборудованных кроватей, ни необходимых гигиенических условий. Кроме того, паломники лишены возможности попасть к личным вещам, оставшиеся на территории Лавры, в которую вход был неожиданно ограничен", – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее стало известно, что заповедник с 11 августа закрывает доступ в Нижнюю Лавру. Сегодня его комиссия уже опечатала ряд корпусов монастыря.

При этом в УПЦ сообщали, что студентов киевских духовных школ, проживающих в Киево-Печерской лавре, уже сегодня не пропускают на территорию обители в общежитие.

Также мы писали о том, что Хозяйственный суд Киева признал законным расторжение договора с УПЦ об аренде помещений Нижней Лавры.