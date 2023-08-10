Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Министерства культуры Украине об устранении препятствий со стороны верующих УПЦ в пользовании имуществом Киево-Печерской лавры.

Об этом в комментарии "Стране" заявил адвокат монастыря Никита Чекман.

Это решение суда первой инстанции, поэтому оно может быть обжаловано.

В тоже время, Национальный Заповедник Киево-Печерская лавра с завтрашнего дня закрывает доступ для граждан.

В заявлении заповедника говорится: "из-за препятствования работе Заповедника по доступу к помещениям Нижней лавры с целью урегулирования определенных вопросов его администрацией принято решение:

С 7:00, 11 августа 2023 г. временно прекратить доступ на территорию Нижней лавры всех посетителей за исключением священников, монахов и работников мужского монастыря".

Студентов киевских духовных школ, проживающих в Киево-Печерской лавре, уже сегодня не пропускают на территорию обители.

Об этом сообщает УПЦ со ссылкой на приказ заповедника "Киево-Печерская лавра".

"Следует отметить, что у студентов нет другого места для ночевки, а в общежитиях на территории Лавры находятся их личные вещи", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее верующие заявляли, что завтра силовики могут начать выселение УПЦ из Лавры.

Также мы писали о том, что ранее Хозяйственный суд Киева признал законным расторжение договора с УПЦ об аренде помещений Нижней Лавры.

А также, что наместника лавры в Киеве митрополита Павла выпустили из-под стражи после уплаты залога в 33 миллиона гривен.