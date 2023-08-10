Комиссия Минкульта покинула территорию Киево-Печерской лавры, опечатав четыре корпуса: 54,57, 58 и 68. Это гостиничные помещения и церковные магазины.

Сейчас в Лавре верующие продолжают молитвенное стояние возле 58 корпуса.

Правоохранители допускают людей на территорию Лавры только по паспортам.

Среди верующих ходят слухи, что силовики попытаются полностью выселить УПЦ из Лавры уже завтра. Но подтверждений этому пока нет.

Напомним, ранее адвокат монастыря сообщил, что чиновники планируют опечатать эти четыре корпуса.

Накануне Хозяйственный суд Киева признал законным расторжение договора с УПЦ об аренде помещений Нижней Лавры.

Ранее мы писали о том, как монахов выселяют из Лавры и что власти готовят для УПЦ.

Война в Украине идет уже 533-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ снова пошли в масштабную атаку на Запорожском фронте. На восточном фланге Запорожского направления идут бои за Урожайное на Времьевском выступе. Также украинское командование сообщает, что РФ сосредоточила основные наступательные усилия на Купянском направлении.

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