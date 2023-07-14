Министерство культуры и информационной политики (МКИП) Украины согласовало распоряжение о передаче дома авиаконструктора Игоря Сикорского, находящегося в центре Киева, в собственность громады.

Об этом говорится в сообщении Минкульта в Telegram.

"МКИП согласовало распоряжение о передаче дома Сикорского в собственность громады столицы и призывает КГГА максимально способствовать сохранению памятника. Дом известного авиаконструктора Игоря Сикорского находится в Киеве по улице Ярославов Вал, 15-Б и имеет статус памятника истории национального значения", - пишет Минкульт.

Ведомство направило согласованное распоряжение и соответствующую документацию в Министерство экономики, которое должно подать его на рассмотрение правительства.

"Дом Сикорского имеет чрезвычайную культурную и историческую ценность. В то же время памятник нуждается в немедленной реставрации. МКИП призывает КГГА оказать максимальное содействие ради его сохранения", - добавили в Минкульте.

Напомним, в 2016 году дом авиаконструктора Сикорского в Киеве передали в госсобственность.

А несколько лет назад возле дома Сикорского в Киеве рухнула подпорная стена. Стена долгое время стояла под наклоном. На ней были размещены предупреждающие таблички, за самой стеной проходит газовая труба. Сообщалось, что при обрушении ни люди, ни припаркованные рядом машины не пострадали.