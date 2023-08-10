В Киево-Печерскую лавру 10 августа приехала комиссия Минкульта. На месте также собрались верующие УПЦ и журналисты.

Ранее адвокат монастыря сообщил, что чиновники планируют опечатать еще четыре корпуса: 54, 57, 58 и 68. Это гостиничные помещения и церковные магазины.

Накануне Хозяйственный суд Киева признал законным расторжение договора с УПЦ об аренде помещений Нижней Лавры.

Ранее "Страна" подробнее писала о том, как монахов выселяют из Лавры и что власти готовят для УПЦ.

Война в Украине идет уже 533-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ снова пошли в масштабную атаку на Запорожском фронте. На восточном фланге Запорожского направления идут бои за Урожайное на Времьевском выступе. Также украинское командование сообщает, что РФ сосредоточила основные наступательные усилия на Купянском направлении.

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