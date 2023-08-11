Утром 11 августа на территории Киево-Печерской Лавры и около нее находится большое количество полиции.

На территорию никого не пропускают.

Ситуация в Киево-Печерской Лавре с утра

Напомним, среди верующих распространялась информация, что сегодня силовики попытаются выселить из Лавры УПЦ.

А Национальный заповедник Киево-Печерская Лавра заявил, что с сегодняшнего дня доступ к Нижней Лавре будет закрыт.

При этом в УПЦ сообщили, что уже вчера на территорию Лавры не пускали студентов духовных семинарий в их общежития, а паломники не могли попасть в отель на территории Киево-Печерской Лавры. Их не пропускала полиция.

Сегодня правоохранители выводят верующих УПЦ с территории Киево-Печерской Лавры.

С 7 часов утра предписано закрыть Нижнюю лавру для всех посетителей - кроме священников, монахов и работников обители.