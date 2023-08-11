Территория Нижней Лавры будет закрыта, пока комиссия Минкульта не вернет в госпользование все корпуса монастыря.

Об этом заявил замдиректора заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко.

"Все знают, что на территории монастыря находится 79 корпусов, но реальных сооружений в которых можно жить или проводить хозяйственную деятельность, всего 40. На данный момент в пользовании заповедника находится только 10 помещений. В связи с чем нами было принято решением закрыть территорию Лавры, чтобы ускорить процесс передачи еще 30 помещений в пользование заповедника", - говорит Остапенко.

Он также уточнил, что монахи могут оставаться на территории Лавры, а в гостиницах, которые находятся в монастыре, будут организованы центры реабилитации военных.

"Что касается духовной академии, этот вопрос должен решаться на государственном уровне, а именно министерством культуры и образования. Заповедник семинарией заниматься не будет",- заявил Остапенко.

Напомним, со вчерашнего дня власти ограничили доступ в монастырь. В УПЦ сообщили, что полиция не пускает паломников на территорию Киево-Печерской лавры.

А сегодня с 7 часов утра предписано закрыть Нижнюю лавру для всех посетителей - кроме священников, монахов и работников обители.