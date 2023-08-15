В Хмельницкой епархии большинство священников УПЦ отказались переходить в ПЦУ.

Об этом заявил представитель Хмельницкой епархии ПЦУ Захарий Зализный в комментарии "Суспильному".

По его словам, с 2014 года в УПЦ Киевского патриархата, а затем в ПЦУ из Украинской православной церкви перешли 250 приходов - и всего двадцать священников.

В апреле Хмельницкий облсовет запретил УПЦ на своей территории. Также у церкви начали отбирать храмы.

Между тем война в Украине идет уже 538-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью был новый удар по Одессе. Непосредственно прилетов не было. Но на город посыпались обломки восьми сбитых "Калибров" и 15 "Шахидов". В Одессе после этого раздался мощный взрыв, который полностью уничтожил гипермаркет Fozzy, было повреждено более 200 зданий, в том числе несколько школ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.