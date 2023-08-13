У главных ворот Киево-Печерской лавры верующие Украинской православной церкви (УПЦ) продолжают молитвенное стояние. Через закрытые ворота обители священники проводят причастие прихожан, так как тех на территорию лавры не допускают.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Одну из прихожанок УПЦ полицейские вытолкали. Как они говорят, женщина хотела передать продукты людям, которые закрылись в 58-м корпусе.

На одном из видео молятся верующие, которые закрылись в этом корпусе.

Напомним, на днях прихожане УПЦ забаррикадировались в 58-м корпусе - гостинице на территории Киево-Печерской лавры. Раньше там жили паломники со всей Украины, но сейчас к зданию никого извне не пускают и можно встретить только монахов и семинаристов.

Ранее руководство заповедника заявило, что территория Нижней лавры будет закрыта, пока комиссия Минкульта не вернет в государственное пользование все корпуса монастыря.

С 10 августа власти ограничили доступ в монастырь. А на следующий день было предписано закрыть Нижнюю лавру для всех посетителей, кроме священников, монахов и работников обители.

В УПЦ сообщили, что полиция не пускает паломников на территорию Киево-Печерской лавры.