В Тернопольской области запретили крестный ход УПЦ

Власти Тернопольской области запретили верующим УПЦ провести крестный ход.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Владимир Труш в своём Телеграм-канале.

"Заслушал военных и правоохранителей по поводу возможных провокаций во время шествия верующих в Свято-Успенскую Почаевскую лавру с 19 по 28 августа. На основе рекомендаций полиции, нацгвардии, СБУ, начальника ТЦК и СП, Совет обороны принял решение запретить ход верующих Украинской православной церкви в Почаевскую лавру", - заявил Труш.

Он также призвал полицию "принять необходимые меры реагирования для предотвращения массовых собраний, организуемых сторонниками УПЦ".

Перед этим мы публиковали видео как в Киеве прошёл крестный ход УПЦ, приуроченный к 1035-летию со Дня крещения Киевской Руси.

Мы также предоставляли видеоматериал, где прихожане УПЦ забаррикадировались в гостинице на территории Киево-Печерской лавры. Полицейские предупредили монахов, что, когда они покинут лавру, обратно их уже не пропустят.

Как стало известно, территория Нижней лавры будет закрыта, пока Минкульт не вернёт в госпользование все корпуса монастыря.