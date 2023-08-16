Сотрудник полиции, который дежурит у главного входа в Киево-Печерскую лавру, включил песню в стиле техно "Это Господь - Господь и Иисус Христос", стоя возле прихожан УПЦ во время их молитвы.

Об этом передает корреспондент "Страны".

Автор песни - музыкант Павел Сатаненко (настоящее имя Геннадий Корчагин) из российского Барнаула. В песне без конца повторяется одна фраза, а в клипе на нее Сатаненко спародировал евангельские сюжеты. Например, превращает бутылку воды "Моршинская" в руках у байкера в вино. Или выходит из помещения склепа на кладбище, что можно трактовать как обыгрывание восстания бога-сына из гроба. Клип заканчивается тем, что изображение музыканта в простыне накладывают в позе распятого Христа на раму велосипеда.

В 2020 году в России требовали проверить песню на предмет оскорбления чувств верующих. Сам Сатаненко назвал композицию "шуткой на грани фола".

Ранее мы сообщали, что вчера у главного входа в лавру стояли полицейские, которые пропускали на территорию монастыря только по согласованным с заповедником спискам. Также они досматривали личные вещи тех, кто выходил с территории лавры.

Напомним, с 11 августа в лавру закрыли доступ для граждан, кроме монахов и священников.