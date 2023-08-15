У наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ Павла острый инфаркт миокарда.

Об этом "Стране" заявил его адвокат Никита Чекман.

Напомним, вчера появилась информация о госпитализации Павла в кардиологическое отделение одной из больниц города Киева и проведенном оперативном вмешательстве.

По словам адвоката наместника монастыря, владыке установили стент, который расширяет стенки сердечных сосудов для улучшения кровообращения в сердце.

Ранее мы писали, что 7 августа наместника лавры в Киеве митрополита Павла выпустили из-под стражи после уплаты залога в 33 миллиона гривен.

Напомним, в середине июля Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров об изменении меры пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 33 миллиона гривен. Митрополит Павел тогда заявил, что с решением суда об изменении его меры пресечения не согласен и что у него нет таких денег, чтобы внести залог.

Вскоре после вердикта суда в Киево-Печерской лавре установили бокс для сбора пожертвований на его залог.

Также 7 августа должно было состояться судебное заседание по делу митрополита, но Павла на него не смогли доставить по неизвестным причинам.