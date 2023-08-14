Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел (в миру Петр Лебедь) сегодня был срочно госпитализирован в кардиологическое отделение одной из больниц города Киева. Ему было проведено оперативное вмешательство.

Об этом в комментарии "Стране" сообщил адвокат митрополита Никита Чекман.

Адвокат наместника монастыря рассказал подробности госпитализации.

"В последние дни состояние митрополита ухудшилось. Это связано с пережитыми стрессами, волнениями. Когда митрополит находился в СИЗО, ему не могли оказывать надлежащий уход за его здоровьем. Сейчас владыка уже прооперирован, ему установили стент, который расширяет стенки сердечных сосудов для улучшения кровообращения в сердце", - сказал Никита Чекман.

Как писала "Страна", 7 августа наместника лавры в Киеве митрополита Павла выпустили из-под стражи после уплаты залога в 33 миллиона гривен.

Напомним, в середине июля Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров об изменении меры пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 33 миллиона гривен. Митрополит Павел тогда заявил, что с решением суда об изменении его меры пресечения не согласен и что у него нет таких денег, чтобы внести залог.

Вскоре после вердикта суда в Киево-Печерской лавре установили бокс для сбора пожертвований на его залог.

Также 7 августа должно было состояться судебное заседание по делу митрополита, но Павла на него не смогли доставить по неизвестным причинам.