Появляются новые подробности по ситуации возле Киево-Печерской лавры.

У главного входа стоят полицейские, которые пропускают только по согласованным с заповедником спискам. Также они досматривают личные вещи тех, кто выходит с территории лавры.

Часть верующих продолжают молитвенное стояние в церкви Агапита Печерского - это один из двух храмов, куда на данный момент не ограничен доступ.

На территории лавры обстановка по-прежнему напряженная. После того как полицейские сорвали замки в 54-м, 57-м и 58-м корпусах, проверили документы монахов и верующих, которые там находились, часть правоохранителей остались в этих корпусах, сообщают находящиеся в лавре семинаристы.

Также монахи УПЦ публикуют видео, что у резиденции митрополита Онуфрия заметили Авраамия, который ранее из УПЦ перешел в ПЦУ и получил там пост "исполняющего обязанности наместника лавры".

Напомним, что с 11 августа в лавру закрыли доступ для граждан, кроме монахов и священников.

В тот же день прихожане Украинской православной церкви забаррикадировались в гостинице на территории Киево-Печерской лавры.