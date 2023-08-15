Появились подробности по ситуации в Киево-Печерской лавре, где полиция с утра начала ломать двери в корпусах, в которых закрылись верующие и монахи.

Речь идет о 54-м, 57-м и 58-м корпусах, которые являются гостиничными помещениями, сообщили "Стране" в лавре.

После того как полиция выломала замки и зашла в заблокированные здания, там начались проверки документов. Пока гостиничные корпуса никто не опечатывает и людей оттуда не выдворяют.

При этом силовики ввели особый пропускной режим для монахов - им можно находиться на территории лавры, но если они выходят за территорию монастыря, то обратно их уже не пропускают.

Напомним, что с 11 августа в лавру закрыли доступ для граждан, кроме монахов и священников.

Ранее прихожане УПЦ забаррикадировались в гостинице на территории Киево-Печерской лавры.

На днях сообщалось, что у главных ворот Киево-Печерской лавры верующие Украинской православной церкви продолжают молитвенное стояние. Через закрытые ворота обители священники проводят причастие прихожан, так как тех на территорию лавры не допускают.