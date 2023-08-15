Утром 15 августа полиция срезает замки с корпусов Киево-Печерской Лавры, где ранее закрылись верующие и монахи.

УПЦ сообщает, что вооруженные автоматами правоохранители вошли в 57 корпус. Это видно на видео.

Похожая ситуация происходит у 54-го и 58-го корпусов.

Ранее Минкульт ограничил доступ в Нижнюю Лавру, где живут монахи УПЦ.

Напомним, что с 11 августа в Лавру закрыли доступ для граждан, кроме монахов и священников.

Ранее прихожане УПЦ забаррикадировались в гостинице на территории Киево-Печерской Лавры.

Также мы писали о том, что хозяйственный суд Киева признал законным расторжение договора с УПЦ об аренде помещений Нижней Лавры.

Война в Украине идет уже 538-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью был новый удар по Одессе. Непосредственно прилетов не было. Но на город посыпались обломки восьми сбитых "Калибров" и 15 "Шахидов". В Одессе после этого раздался мощный взрыв, который полностью уничтожил гипермаркет Fozzy, было повреждено более 200 зданий, в том числе несколько школ.

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