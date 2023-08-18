Студентам, преподавателям и сотрудникам киевских духовных школ запретили обучение на территории Киево-Печерской лавры.

Об этом говорится в приказе главы заповедника "Киево-Печерская лавра" Максима Остапенко, который публикует телеграм-канал монастыря.

Согласно документу, студенты киевских духовных школ приравниваются к посетителям лавры, а потому им запрещено находиться на ее территории. Также посетителями теперь считаются преподаватели и сотрудники Киевской духовной академии и семинарии.

Ранее заповедник запретил доступ посетителей к Нижней лавре. На территории монастыря оставались лишь студенты духовных школ. Полиция досматривает личные вещи тех, кто выходит с территории лавры.

Между тем бывший нардеп и известный церковный меценат Вадим Новинский заявил, что нынешнее усиление давления на УПЦ и сложившаяся ситуация вокруг Киево-Печерской лавры происходят в интересах Вселенского патриарха.

"Захват лавры — это не забота о "духовной независимости", а действия в интересах зарубежного центра — Фанара и Вселенского патриарха Варфоломея", - написал политик в своем Фейсбуке.