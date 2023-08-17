Экс-нардеп и известный церковный меценат Вадим Новинский заявил, что нынешнее усиление давления на УПЦ и сложившаяся ситуация вокруг Киево-Печерской лавры происходят в интересах Вселенского патриарха.

Об этом он написал в своем Facebook.

"Захват лавры — это не забота о "духовной независимости", а действия в интересах зарубежного центра — Фанара и Вселенского патриарха Варфоломея, которые стремятся любой ценой заполучить ряд древних храмовых комплексов в Украине в ставропигию (статус, присваиваемый православным монастырям, лаврам и братствам, а также соборам и духовным школам, делающий их независимыми от местной епархиальной власти и подчинёнными непосредственно патриарху или синоду - Ред.) и, которые несут полную ответственность за происходящие гонения. Именно они провоцируют действия, влекущие за собою смуту и раскол", - пишет Новинский.

Напомним, в июле Новинский уже заявлял, что Киево-Печерская лавра может перейти под прямое управление Вселенского патриарха Варфоломея.

"Ответственность за происходящее лежит в первую очередь на высшем руководстве страны и Вселенском патриархе Варфоломее, который желает заполучить лавру себе в ставропигию. То есть над лаврой планируется установление иностранной юрисдикции", - написал тогда в соцсети политик.

Ранее хозяйственный суд Киева признал законным расторжение договора с УПЦ об аренде помещений Нижней лавры, после чего комиссия Минкульта закрыла территорию Нижней лавры, пока церковь не вернет в госпользование все корпуса монастыря.

"Страна" рассказывала, как у ворот Киево-Печерской лавры стоят с молитвами прихожане УПЦ, а их причащают сквозь решетку.