Вадим Новинский. Фото: Facebook

Экс-нардеп Вадим Новинский ответил на заявления СБУ об аресте его имущества.

Он называет обвинения против себя сфальсифицированными с целью рейдерского захвата имущества.

"Умело играя на чувствах наших людей использованием нарративов типа "пророссийский олигарх" и "пособничество государству-агрессору", отдельные руководители СБУ развернули серию рейдерских действий в отношении бизнеса, который я создал и, посредством которого, многие годы инвестировал в развитие украинской экономики", - пишет Новинский.

По его утверждению, "СБУ откровенно фальсифицировала уголовное дело о передаче мною корпоративных прав ряда компаний гражданам Кипра, которых путем манипуляций данными и понятиями искусственно сделали "представителями государства-агрессора".

Новинский считает, что с юридической точки зрения это дело "является откровенной фальсификацией и никакой судебной перспективы не имеет".

Он считает, что причина преследования - его религиозные убеждения.

"Аресты ранее связанных с моим именем активов совпали во времени с гонениями против канонического православия, попытками отнять Киево-Печерскую и Почаевскую Лавры, захватами храмов и кампанией очернения духовенства. Меня преследуют за мою позицию в вопросе веры", - написал он.

Также он заявляет, что "иностранные бенефициары, пострадавшие от рейдерской атаки со стороны представителей украинского государства, уже обратились в правоохранительные органы, подготовили иски в украинские и международные суды с целью восстановления законности".

Новинский ответил на заявления СБУНовинский ответил на заявления СБУ

Напомним, СБУ заявляет, что Новинский пытался перерегистрировать свои предприятия, чтобы избежать санкций СНБО. На прошлой неделе на его предприятиях прошли обыски.

Новинский неоднократно выступал с осуждением политики властей в отношении УПЦ.

В конце прошлого года он попал под "церковные" санкции СНБО.

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