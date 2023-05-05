Экс-нардеп Вадим Новинский ответил на заявления СБУ об аресте его имущества.

Он называет обвинения против себя сфальсифицированными с целью рейдерского захвата имущества.

"Умело играя на чувствах наших людей использованием нарративов типа "пророссийский олигарх" и "пособничество государству-агрессору", отдельные руководители СБУ развернули серию рейдерских действий в отношении бизнеса, который я создал и, посредством которого, многие годы инвестировал в развитие украинской экономики", - пишет Новинский.

По его утверждению, "СБУ откровенно фальсифицировала уголовное дело о передаче мною корпоративных прав ряда компаний гражданам Кипра, которых путем манипуляций данными и понятиями искусственно сделали "представителями государства-агрессора".

Новинский считает, что с юридической точки зрения это дело "является откровенной фальсификацией и никакой судебной перспективы не имеет".

Он считает, что причина преследования - его религиозные убеждения.

"Аресты ранее связанных с моим именем активов совпали во времени с гонениями против канонического православия, попытками отнять Киево-Печерскую и Почаевскую Лавры, захватами храмов и кампанией очернения духовенства. Меня преследуют за мою позицию в вопросе веры", - написал он.

Также он заявляет, что "иностранные бенефициары, пострадавшие от рейдерской атаки со стороны представителей украинского государства, уже обратились в правоохранительные органы, подготовили иски в украинские и международные суды с целью восстановления законности".

Напомним, СБУ заявляет, что Новинский пытался перерегистрировать свои предприятия, чтобы избежать санкций СНБО. На прошлой неделе на его предприятиях прошли обыски.

Новинский неоднократно выступал с осуждением политики властей в отношении УПЦ.

В конце прошлого года он попал под "церковные" санкции СНБО.