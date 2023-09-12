Комиссия Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" опечатала в обители корпуса N63 и N64, которые до сих пор были учебно-административными помещениями Киевской духовной академии и семинарии.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба заповедника.

В записи сказано, что заповедник "законным способом продолжает работу по фактическому возвращению помещений, принадлежащих государству".

"Позиция заповедника остается неизменной: все объекты Киево-Печерской лавры должны быть возвращены государству, и это будет выполнено", – заявила пресс-служба.

Директор заповедника Максим Остапенко заверил, что монахи и преподаватели академии "спокойно передали помещения".

Как мы сообщали, 25 августа Министерство культуры запретило преподавателям, студентам и сотрудникам Киевской духовной академии и семинарии находиться в Киево-Печерской лавре.

А на днях мы рассказывали, что суд вернул в государственную собственность дом-усадьбу Терещенко в Житомирской области. Он находился в собственности Червонского женского монастыря Рождества Христова УПЦ.