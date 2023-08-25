Министерство культуры запретило преподавателям, студентам и сотрудникам Киевской духовной академии и семинарии находиться в Киево-Печерской лавре.

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ в своем Telegram-канале.

В заявлении говорится, что Минкульт направил в адрес Киевской духовной академии и семинарии письма, в которых сообщается, что преподаватели, студенты и сотрудники киевских духовных школ определяются как посетители лавры, а поэтому доступ на территорию монастыря и корпусов Академии им запрещен.

Ранее студентам, преподавателям и сотрудникам киевских духовных школ запретили обучение на территории Киево-Печерской лавры согласно приказу главы заповедника "Киево-Печерская лавра" Максима Остапенко.

Напомним, с 11 августа заповедник запретил доступ посетителей к Нижней лавре. На территории монастыря оставались лишь студенты духовных школ.

В связи с этим полицейские ввели особый пропускной режим для монахов - теперь их пропускают по спискам, заранее проверяя документы. Выходить за территорию лавры могут только те, кого заповедник внес в списки для пропуска.