Больше недели назад власти закрыли Нижнюю лавру для всех посетителей, кроме монахов и работников монастыря УПЦ.

В связи с этим полицейские ввели особый пропускной режим для монахов - теперь их пропускают по спискам, заранее проверяя документы. Выходить за территорию лавры могут только те, кого заповедник внес в списки для пропуска.

На сегодняшний день доступ к Нижней лавре для всех посетителей остается закрытым.

У главного входа в лавру можно встретить прихожан, которые хотят зайти на территорию монастыря, но их не пропускают.



На глазах корреспондента "Страны" на территорию лавры пыталась попасть прихожанка, предлагая мороженое полицейским. Однако женщину так и не пустили.

На данный момент на территории Нижней лавры почти нет людей. Только изредка журналисты "Страны" встречали монахов, работников монастыря или бездомных.

Богослужения в Нижней лавре проводят в двух храмах - это храм преподобного Агапита Печерского и храм преподобного Сергея Радонежского. Эти храмы открыты для всех желающих.

Председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви митрополит Климент в комментарии "Стране" рассказал про жизнь в лавре после ее закрытия.

"Национальный заповедник создал некие списки, по которым правоохранители пропускают на территорию лавры. В эти списки вошли только священнослужители в звании монахов. Туда не внесли семинаристов и других послушников монастыря, которые теперь не могут выйти за территорию лавры, потому что их обратно не пропустят. На основании какого закона это происходит, нам так и не пояснили. Также доступ на территорию лавры запрещен предстоятелю УПЦ митрополиту Онуфрию и управляющему делами УПЦ митрополиту Антонию", - рассказал Климент.

Он также добавил, что несмотря на то, что заповедник уже полгода заявляет о расторжении договора с УПЦ, все коммунальные платежи оплачивает Украинская православная церковь.

"Заповедник не заплатил ни за один платеж по содержанию Нижней лавры за исключением оплаты полиции охраны, которая не допускает людей на территорию лавры", - добавил Климент.

Также митрополит говорит, что правоохранители заблокировали доступ монахам и семинаристам к складским помещениям, где хранится еда.

"На территории лавры есть погреба, где хранится еда. Несколько дней назад правоохранители оцепили эти помещения, и теперь у нас нет доступа к этим складам", - заявил Климент.

Напомним, на днях семинаристам запретили обучение на территории Киево-Печерской лавры.

Между тем бывший нардеп и известный церковный меценат Вадим Новинский заявил, что нынешнее усиление давления на УПЦ и сложившаяся ситуация вокруг Киево-Печерской лавры происходят в интересах Вселенского патриарха.