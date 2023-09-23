В Верховной Раде нет голосов, чтобы запретить Украинскую православную церковь (УПЦ).

Об этом заявил спикер парламента Руслан Стефанчук в интервью "Радио Свобода".

В то же время такую инициативу Стефанчук назвал "важной".

"Мне кажется, что пока нет 226 голосов вокруг столь важного законодательного акта. Выносить его в зал, проваливать для того, чтобы просто порадовать Российскую Федерацию, это просто бессмысленно и юридически, и политически безответственно", - сказал спикер Рады.

Он добавил, что "хочет верить", что увидит 226 голосов. Но, по его словам, "пока идет внутренняя дискуссия, которая проходит не только внутри "Слуги народа", а в том числе в рамках других партий, позиционирующих себя как очень патриотические".

Напомним, что законопроект, предлагающий по сути запретить УПЦ был внесен в Раду еще в декабре. Его написали депутаты от "Слуги народа" и фракция Петра Порошенко.

В то же время в экспертных выводах Главного научно-экспертное управления парламента содержались положения, что законопроект, фактически запрещающий УПЦ, противоречит Конституции и может внести раскол в общество.

Мы анализировали, какое решение примут власти в отношении УПЦ и грозит ли ей запрет.