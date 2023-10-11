Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) переведен на другую церковную кафедру: он станет митрополитом Симферопольским и Крымским.

Такое решение принял Синод РПЦ в Москве.

Вместо Тихона Псковскую митрополию возглавит епископ Юрьевский Арсений, викарий Новгородской епархии, он же станет игуменом Псково-Печерского монастыря.

СМИ называют Тихона духовником президента России Владимира Путина.

РПЦ после начала полномасштабного вторжения включила в свой состав крымские епархии УПЦ.

Прошлой осенью Тихон заявил, что России и Украине нужно заключить мир "по воле Божьей".

Война в Украине идет уже 595-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Вчера резкая активизация фронта произошла под Авдеевкой Донецкой области. Заявлялось о работе артиллерии, РСЗО и авиации - вертолетов и самолетов. Власти Авдеевки, кроме того, заявили о тяжелых боях к северу от города.

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