Главой Крымской митрополии РПЦ стал Тихон Шевкунов, которого называют духовником Путина
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) переведен на другую церковную кафедру: он станет митрополитом Симферопольским и Крымским.
Такое решение принял Синод РПЦ в Москве.
Вместо Тихона Псковскую митрополию возглавит епископ Юрьевский Арсений, викарий Новгородской епархии, он же станет игуменом Псково-Печерского монастыря.
СМИ называют Тихона духовником президента России Владимира Путина.
РПЦ после начала полномасштабного вторжения включила в свой состав крымские епархии УПЦ.
Прошлой осенью Тихон заявил, что России и Украине нужно заключить мир "по воле Божьей".
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