В российских Великих Луках, что в Псковской области, освятили недавно открытый памятник Иосифу Сталину.

Об этом сообщают российские СМИ.

Восьмиметровый монумент руководителю СССР был открыт три дня назад на территории завода "Микрон", где проивзодят стеллажи для торговых и складских помещений, при поддержке фонда культурного наследия "Русский витязь". Скульптором монумента выступил Михаил Красильников.

Участие в торжественном открытии приняли священнослужители Великолукской епархии. Как позже заявили в епархии, это произошло без благословения и согласования с Епархиальным управлением.

Во время освящения клирик заявил, что хотя церковь при Сталине и пострадала, "но благодаря этому у нас много новомучеников и исповедников".

В связи с этим Великолукская епархия начала служебную проверку, РПЦ взяла ситуацию на контроль и осудила действия священника. Там назвали инцидент возмутительным, а высказывания клирика "кощунственными". Представитель РПЦ заявил, что "не следует испытывать чувство благодарности в адрес гонений и гонителей".

Ранее мы рассказывали, что весной замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании директоров предприятий ВПК зачитал телеграмму Иосифа Сталина таким же директорам, датированную 1941 годом.

Также мы приводили данные опроса, по которому после полномасштабного вторжения России в Украину 64% украинцев имеют негативное отношение к Сталину и только 5% – положительное.