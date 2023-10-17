Президент РФ Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином перед форумом "Один пояс – один путь".

Об этом сообщают российские СМИ.

Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине, где пройдет встреча участников форума. Сообщается, что его встретили Си Цзиньпин и его жена Пэн Лиюань.

Между тем западная пресса уже реагирует на визит. Американская газета The Wall Street Journal пишет, что сегодняшний визит Путина в Китай показывает, что США не удалось разорвать связи Пекина и Москвы.

Торговые отношения между странами, наоборот, расширяются: китайские компании продают РФ технологии, а КНР импортирует российское топливо в больших объёмах, помогая Москве пополнять казну в условиях западных санкций.

Ранее CNN, анализируя эту поездку Путина, написал, что визит главы Кремля в Китай и его встреча с Си Цзиньпином "подчеркнет их общее видение нового международного порядка, в котором больше не будут доминировать Соединенные Штаты и их демократические союзники".

Тем временем Путин в Китае уже встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Путин заявил, хотя "возможности для поддержания контактов" у Москвы сейчас ограничены, "со многими странами Европы отношения сохраняются, развиваются", и "одна из этих стран" - Венгрия.