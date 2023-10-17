Президент России Владимир Путин в Китае встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Об этом сообщили в Кремле.

Путин заявил, хотя "возможности для поддержания контактов" у Москвы сейчас ограничены, "со многими странами Европы отношения сохраняются, развиваются", и "одна из этих стран" — Венгрия.

Далее Путин выступит на церемонии открытия форума "Один пояс, один путь", после чего встретится с Си Цзиньпином.

Ранее CNN сообщила, что визит Путина в Китай и его встреча с Си Цзиньпином "подчеркнет их общее видение международного порядка".

Война в Украине идет уже 601-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Наиболее горячим участком фронта остается авдеевский, где за неделю было более сотни российских атак. Россия бросила в бой десятки танков и бронемашин, часть из которых уже уничтожена. По данным украинских военных пабликов, наиболее тяжелая ситуация сохраняется к северу от Авдеевки - со стороны Красногоровки.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.