Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против политики миграции, которую продвигает Евросоюз.

Об этом он заявил на саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде. Видеозапись с критикой он разместил в X.

"Нет шанса на компромисс или соглашение по миграции. Это невозможно политически. Не только сегодня, а в общем, в следующие годы. Потому что юридически, как бы так сказать, нас изнасиловали. А если нас изнасиловали, то есть заставляют принимать что-то, что нам не нравится, откуда взяться компромиссу или соглашению?" - сказал Орбан.

Он добавил, что Венгрия будет придерживаться бескомпромиссной позиции в отношении нелегальной миграции и не поддержит план ЕС по расселению мигрантов в странах союза.

Ключевой тезис своего выступления он повторил в комментарии к видео.

"Брюссель законно изнасиловал Польшу и Венгрию, навязав им Миграционный пакт. Поэтому компромиссов по вопросам миграции не будет. Ни сегодня, ни в ближайшие годы. Мы защитим наши границы и от мигрантов, и от брюссельских бюрократов!" – написал Орбан в соцсети Х.

Летом Орбан назвал мигрантов биологическим оружием и потребовал закрыть для них границы Венгрии.

Между тем сейчас за океаном, в Центральной и Северной Америках назревает крупный мигрантский кризис. В США пробираются сотни тысяч нелегалов через Колумбию и Панаму.