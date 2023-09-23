Берлин грозит Варшаве ужесточить пограничный контроль между странами после ранее случившегося "визового скандала", когда главу МИД Польши Збигнева Рау и его бывшего зама обвинили в незаконной продаже шенгенских виз для 350 тысяч мигрантов из Африки и Азии.

Об этом пишет Bloomberg.

После этого Германия может ужесточить пограничный контроль с Польшей, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в Нюрнберге.

По его словам, это будет сделано, если выяснится, что миграционная ситуация в ФРГ ухудшается из-за действий Польши.

При этом Шольц не хочет, чтобы Польша просто "пропускала" мигрантов в Германию - каждый, кто прибывает в Польшу, должен пройти там регистрацию, а также пройти процедуру получения убежища.

"Отметим, что тему "визового скандала" в Польше активно продвигает оппозиционная партия "Гражданская платформа" Дональда Туска, которая противостоит провластной "Праву и справедливости" на предстоящих парламентских выборах. При этом действующее правительство имеет очень напряжённые отношения с Германией.

Поэтому заявления Шольца можно воспринимать, в том числе, и как подыгрывание партии Туска накануне выборов.

К слову, именно с польскими выборами в Европе связывают нынешний "зерновой" конфликт Варшавы и Киева", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее лидер польской оппозиции раскритиковал решение Варшавы ввести запрет на ввоз зерна из Украины.

Стало также известно, что Варшава больше не поставляет Украине вооружения.