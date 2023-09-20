Польша перестала поставлять вооружение Украине, так как сама активно вооружается.

Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в эфире телеканала Polsat.

"Мы уже не передаем в Украину никакого вооружения, исходя из того, что мы сейчас сами вооружаемся современнейшим оружием. Если не хочешь защищаться, то должен иметь чем защищаться. Мы признаем такой принцип. И поэтому мы сделали увеличенные заказы", — сказал Моравецкий.

Сегодня Моравецкий также прокомментировал президента Украины Владимира Зеленского в адрес стран - транзитеров украинского зерна о том, что "кое-кто в Европе устраивает политический театр, делая из зерна триллер".

По мнению польского премьера, они были сказаны "не к месту".

"Что касается слов президента Зеленского, могу сказать, что они очень не к месту", - заявил Моравецкий.

А президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, "который может затянуть на глубину". Он объяснил, что "каждый, кто когда-то участвовал в спасении утопающего, знает, что он невероятно опасен, что он может затянуть на глубину".