Лидер оппозиции Польши Дональд Туск раскритиковал решение правительства ввести односторонний запрет на импорт украинской агропродукции.

Об этом Туск заявил на предвыборном мероприятии в городе Калиш, пишет портал Wirtualna Polska.

Глава блока "Гражданская коалиция" сказал, что "нет никакой логики в действиях и президента, и премьер-министра, и вице-премьера страны, когда речь идёт об Украине".

Он также прокомментировал слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что Варшава не будет поставлять Украине оружие, потому что перевооружается сама.

"Я уже не говорю о моральном и геополитическом скандале, которым является политический удар в спину Украине, когда они (польские власти) решают эти битвы на украинском фронте, только потому, что это должно окупиться для них в предвыборной кампании", – заявил Туск.

Напомним, Украина уже подала иск во Всемирную торговую организацию против Польши, Венгрии и Словакии в связи с запретом на ввоз зерна.

Между тем сегодня в Словакии заявили, что Украина пообещала Братиславе отозвать иск в ВТО.