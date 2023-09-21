Лидер польской оппозиции раскритиковал решение Варшавы ввести запрет на ввоз зерна из Украины
Лидер оппозиции Польши Дональд Туск раскритиковал решение правительства ввести односторонний запрет на импорт украинской агропродукции.
Об этом Туск заявил на предвыборном мероприятии в городе Калиш, пишет портал Wirtualna Polska.
Глава блока "Гражданская коалиция" сказал, что "нет никакой логики в действиях и президента, и премьер-министра, и вице-премьера страны, когда речь идёт об Украине".
Он также прокомментировал слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что Варшава не будет поставлять Украине оружие, потому что перевооружается сама.
"Я уже не говорю о моральном и геополитическом скандале, которым является политический удар в спину Украине, когда они (польские власти) решают эти битвы на украинском фронте, только потому, что это должно окупиться для них в предвыборной кампании", – заявил Туск.
Напомним, Украина уже подала иск во Всемирную торговую организацию против Польши, Венгрии и Словакии в связи с запретом на ввоз зерна.
Между тем сегодня в Словакии заявили, что Украина пообещала Братиславе отозвать иск в ВТО.