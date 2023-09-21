Украина пообещала Словакии отозвать иск в ВТО касательно зерна.

Об этом сообщил представитель словацкого министерства сельского хозяйства Кристина Юричкова словацкому изданию teraz.sk.

Министры двух стран вчера провели переговоры. Братислава попросила Киев отозвать свой иск.

"Украинский министр сельского хозяйства пообещал, что прекратит действия против Словакии, а именно как жалобу в ВТО, так и запрет на ввоз словацкой агропродукции на Украину", - сказала Юричкова.

Министры договорились о создании системы торговли зерном, основанной на выдаче и контроле лицензий. Пока эта система не будет запущена словацкое эмбарго продолжит действовать.

Параллельно происходит разрядка и с Польшей. Министры двух стран созвонились и договорились найти решение конфликтной ситуации.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия рассматривает возможность защиты Польши, Венгрии и Словакии от иска, поданного Украиной во Всемирную торговую организацию (ВТО) касательно экспорта агропродукции.

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