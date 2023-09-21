Еврокомиссия может защитить Польшу, Венгрию и Словакию от иска Украины в ВТО - Financial Times
Еврокомиссия рассматривает возможность защиты Польши, Венгрии и Словакии от иска, поданного Украиной во Всемирную торговую организацию (ВТО) касательно экспорта агропродукции.
Об этом сообщает Financial Times.
Издание отмечает, что эти три страны нарушили правила ЕС о запрете импорта украинского зерна, и первоначально Брюссель требовал отменить запреты, но теперь "работает над "координацией" их юридических опровержений".
Об этом говорится в письме трем странам, с которым ознакомилось FT.
Следующим шагом ЕК будет ответ Киеву касательно его иска в ВТО.
При этом еще вчера вечером в Еврокомиссии продолжались дискуссии о том, стоит ли защищать Польшу, Венгрию и Словакию.
Комиссия заявила, что государствам-членам "не разрешено принимать односторонние меры в сфере торговли" и что она "оценивает юридически сложную ситуацию".
Брюссель стремится найти решение, "чтобы не было необходимости в дальнейшем расследовании этого дела". Возможно внутреннее разбирательство ЕК, говорится в публикации.
Ранее на фоне торгового конфликта власти Польши заявили, что перестают поставлять вооружение Украине.
А президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, "который может затянуть на глубину".