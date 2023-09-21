Еврокомиссия рассматривает возможность защиты Польши, Венгрии и Словакии от иска, поданного Украиной во Всемирную торговую организацию (ВТО) касательно экспорта агропродукции.

Об этом сообщает Financial Times.

Издание отмечает, что эти три страны нарушили правила ЕС о запрете импорта украинского зерна, и первоначально Брюссель требовал отменить запреты, но теперь "работает над "координацией" их юридических опровержений".

Об этом говорится в письме трем странам, с которым ознакомилось FT.

Следующим шагом ЕК будет ответ Киеву касательно его иска в ВТО.

При этом еще вчера вечером в Еврокомиссии продолжались дискуссии о том, стоит ли защищать Польшу, Венгрию и Словакию.

Комиссия заявила, что государствам-членам "не разрешено принимать односторонние меры в сфере торговли" и что она "оценивает юридически сложную ситуацию".

Брюссель стремится найти решение, "чтобы не было необходимости в дальнейшем расследовании этого дела". Возможно внутреннее разбирательство ЕК, говорится в публикации.

Ранее на фоне торгового конфликта власти Польши заявили, что перестают поставлять вооружение Украине.

А президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, "который может затянуть на глубину".