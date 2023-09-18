Главу МИД Польши Збигнева Рау и его бывшего заместителя Петра Вавжика обвинили в незаконной продаже виз для 350 тысяч мигрантов из Африки и Азии.

Об этом сообщает Rzeczpospolitej.

Вавжик был недавно уволен, пытался покончить с собой и сейчас находится в больнице.

Как считает следствие, за последние три года они инициировали выдачу около 350 000 виз для рабочих из Африки и Азии. За одну визу брали до 40 тысяч долларов. Деньги делили между собой контрабандисты и чиновники.

Польские правоохранители проверяют посольства республики в Индии, Гонконге, ОАЭ, Катаре, на Филиппинах, Тайване и в других странах. Начиная с марта были арестованы несколько подозреваемых по делу, в том числе индийский бизнесмен, живущий в Варшаве.

Збигнев Рау заявил, что "не чувствует себя соучастником" визового скандала и не рассматривает возможность отставки.

Сами мигранты из Польши ехали дальше в страны Шенгена.

Сообщается, что за последние годы Польша выдала около трети всех рабочих виз Евросоюза, обойдя Германию и Испанию.

Власти страны часто критикуют ЕС за миграционную политику и позиционируют себя как борцов с беженцами.

Збигнев Рау говорит, что виз было выдано в пределах нормы: менее двух виз на тысячу жителей Польши. В то время как французы выдали 20 виз на тысячу жителей, а немцы - 10 виз.

По его слоовам, "никакого скандала нет", а нарушения касались выдачи примерно 200 документов, тогда как за последние 30 месяцев Варшава выдала менее 2 миллионов виз, из которых 1,5 млн - украинцам и белорусам.

"Я предпочитаю говорить о каскаде фейковых новостей", - заявил чиновник.

Ранее мы писали о том, что в Италии объявили чрезвычайное положение из-за наплыва мигрантов. МИД запросил помощи.

Также мы писали о том, что Израиль построит стену на границе с Иорданией для защиты от нелегальных мигрантов.