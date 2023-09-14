В Италии объявили чрезвычайное положение на шесть месяцев из-за массового наплыва мигрантов из Африки. Только за три дня там высадились более восьми тысяч нелегалов.

Об этом сообщают власти страны. В частности, министр иностранных дел Антонио Таяни призвал Евросоюз оказать Италии помощь.

Наиболее пострадавшие южные регионы получат помощь в размере 5 млн евро, которые пойдут в том числе на открытие новых центров приёма беженцев.

В период действия режима ЧП открывать такие центры станет проще и быстрее, но вместе с этим упрощается и процедура депортации нелегальных мигрантов.

Всего в Италию с начала года прибыли уже свыше 31 тысячи нелегальных мигрантов из Африки и Ближнего Востока.

Тем временем Франция укрепляет границы с Италией, а Германия приостанавливает приём просителей убежища из Италии.

Проблема африканских и ближневосточных беженцев в Европе периодически обостряется. Ранее СМИ писали, что РФ специально выдаёт визы беженцам-нелегалам с Ближнего Востока, чтобы те ехали в ЕС.

"Сохраняется неправомерное использование российских виз для проезда через РФ в Беларусь и далее в ЕС", — говорилось в отчёте полиции ФРГ.

Мы также сообщали, что в Болгарии нашли брошенный грузовик с телами 18 погибших нелегальных мигрантов. Они несколько дней были в холоде и не ели.