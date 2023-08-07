В Латвии заявили, что белорусские пограничники сделали дырку в заборе на границе между странами, чтобы несколько нелегальных мигрантов смогли попасть на латвийскую территорию.

Об этом сообщает Государственная служба охраны границы Латвии.

"Еще одна провокация наблюдалась на границе Беларуси путем перекусывания сетки в конструкции забора, чтобы четверо мужчин могли его преодолеть и нелегально попасть в Латвию", - сказано в сообщении.

Это происшествие произошло в минувшее воскресенье, 6 августа. Во время мониторинга границы с помощью технических средств пограничники отдела пограничной службы "Каплава" заметили несколько человек, незаконно попавших в Латвию.

По их мнению, белорусские пограничники помогли четырем мигрантам попасть на территорию Латвии, сделав дырку в заборе. А затем залатали ее, чтобы мигранты не могли вернуться назад.

Латвийская сторона задержала всех четверых нарушителей границы и вернула в Беларусь согласно процедуре, предусмотренной законодательством о чрезвычайной ситуации.

В мае в Литве заявили, что власти Беларуси могут использовать нелегальных мигрантов против страны.

А в конце июля польское правительство предупредило, что готово принять решение о полном закрытии своей границы с Беларусью, если поблизости произойдут серьезные инциденты с участием наемников ЧВК "Вагнер". В Варшаве дали понять, что в этом случае другие члены НАТО - Литва и Латвия - также закроют свои границы с Беларусью.