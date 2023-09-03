Израиль построит пограничную стену вдоль границы с Иорданией для предотвращения потока нелегальных мигрантов.

Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Мы построили стену на нашей южной границе (с Египтом) и остановили проникновение оттуда в Израиль. Тем самым мы остановили более миллиона нелегальных мигрантов из Африки, которые бы разрушили нашу страну. Теперь мы построим стену на нашей восточной границе (с Иорданией) и обеспечим, чтобы оттуда тоже не было притока нелегальных мигрантов. Мы защитим наши границы – мы защитим нашу страну", - написал премьер.

Ранее мы писали, что Израиль вернул жесткие правила репатриации евреев. В том числе, это произошло из-за войны в Украине. Новый закон позволяет выдавать загранпаспорт (даркон) людям, которые прожили в стране хотя бы год. Такой порядок действовал до 2017 года. Вернуться к нему заставила "паспортная алия": после начала войны многие евреи из России, Украины и Беларуси получили гражданство Израиля, но не стали там жить.

А минувшей зимой министр по делам интеграции Израиля Офир Софер призвал сократить иммиграцию неевреев в Израиль.