Резервисты ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) в знак протеста против судебной реформы приняли решение прекратить участие в военных сборах. В связи с этим премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отложил отпуск и в воскресенье, 13 августа, и проводит совещание по вопросам безопасности на военной базе в Тель-Авиве.

Об этом пишет Times of Israel.

По данным издания, Нетаньяху ведет переговоры с главой Генштаба ВС Израиля Герци А-Леви. Дискуссия касается вопросов боеготовности и безопасности из-за решения резервистов покинуть сборы.

"Премьер-министр приказал поддерживать боеготовность и готовность Армии обороны Израиля во время любых ситуаций. Все участники встречи согласились с тем, что политические разногласия должны быть исключены из ЦАХАЛ", - приводит издание заявление офиса Нетаньяху.

Ранее газета The Jerusalem Post сообщала, что в новом призыве армии Израиля большинство новобранцев прибыли из России.

Напомним, в июле в Израиле был принят первый законопроект в рамках судебной реформы, против которой вспыхнули массовые протесты. Противники реформы считают ее недемократичной. Кнессет одобрил законопроект, который лишает Верховный суд права проверять обоснованность решений правительства и отменять их исходя из "принципа разумности".