Израильская полиция начала использовать цветную воду ("скунса") против манифестантов, которые протестуют против принятой Кнессетом судебной реформы.

В сети появилось видео, на котором видно, как полиция распылят цветную воду по протестующим.

Жидкое спецсредство Skunk ("Скунс") пахнет, как сточные воды. Израильскую "вонючую бомбу" обычно применяют для разгона демонстрантов. Сама по себе она безвредна, но запах от нее проходит через несколько дней.

Напомним, что в Израиле был принят первый законопроект в рамках судебной реформы, против которой вспыхнули массовые протесты.

Кнессет одобрил законопроект, который лишает Верховный суд права проверять обоснованность решений правительства и отменять их исходя из "принципа разумности".

Инициатор реформы премьер-министр Биньямин Нетаньяху считает, что суд слишком часто вмешивается в политику. Реформа судебной системы Израиля включает ограничение полномочий Верховного суда и советников по правовым вопросам правительства, а также предоставляет правящей коалиции большинство в комитете, назначающем судей.

Противники реформы считают ее недемократичной.

В конце марта этого года перед лицом массовых протестов план был приостановлен на несколько недель. Однако это не остановило протесты, которые вспыхнули в апреле.

Ранее мы анализировали, почему вспыхнули протесты в Израиле и к чему они приведут.