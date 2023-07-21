Элита научных и инженерно-технических кадров США наполовину состоит из мигрантов.

Об этом говорят результаты исследования, проведенного американским частным центром "Институт оборонного анализа" (IDA).

"Соединенные Штаты долгое время были магнитом для студентов и работников из-за рубежа, особенно с учеными степенями. Сегодня почти половина всех людей с докторскими степенями, работающих в области науки, технологий, инженерии и математики (science, technology, engineering and mathematics - STEM) в Соединенных Штатах, родились за границей", - сказано в исследовании.

Его авторы добавляют, что это вызывает озабоченность по поводу защиты американских технологий и коммерческих секретов от иностранных конкурентов.

Работники в области науки, технологий, инженерии и математики в США продвигают инновации и экономический рост. Однако инновационная деятельность американских компаний в прошлом была уязвима перед кражами иностранными противниками. Геополитическая напряженность между США и Китаем вызвала споры о государственной политике в отношении приема иностранных студентов и работников в США, особенно китайцев, отмечается в исследовании.

Власти США опасаются возможной кражи коммерческих тайн китайскими гражданами, работающими или обучающимися в США.

В стране размышляют, приносят ли иностранные граждане, обучающиеся и работающие в США, больше выгоды экономике или убытков от краж идей и технологий. Исследователи установили, что в 2019 году работники STEM, родившиеся за границей, добавили почти 2% к ВВП США, или 367–409 миллиардов долларов.

А реальный доказанный ущерб от краж коммерческих тайн составил всего примерно 420 000 долларов. Даже если предположить максимальную вероятность того, что какая-о доля работников иностранного происхождения займутся кражей, выгоды для экономики неизмеримо выше.

Число иностранных граждан в научно-технической элите США

Между тем в США регулярно ужесточают получение виз для беженцев и владельцев рабочих виз.

Также США постоянно вводят санкции, в том числе направленные на ограничения попадания технологий конкурентам.