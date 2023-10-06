В Латинской Америке активизировалось движение нелегальных мигрантов, которые сейчас пытаются пересечь Дарьенский залив (или пробел) между Колумбией и Панамой, чтобы далее пройти через страны Центральной Америки и попасть в США.

Об этом пишут американские СМИ.

Тысячам мигрантов удается быстро преодолевать некогда непроходимые дарьенские джунгли на границе Колумбии и Панамы. В США пешком идут беременные женщины и мужчины с детьми на плечах. Когда они переходят реку Тукеса глубиной по пояс, многие падают на землю от изнеможения.

Еще недавно пройти через густые джунгли было немыслимо для большинства людей. Но теперь специальные "гиды" для мигрантов проложили там маршрут цветными ленточками, и преодолеть их стало возможно за несколько дней.

Репортаж о ситуации в заливе публикует и ООН.

"Сразу после десяти часов утра начинают появляться десятки измученных людей. Они прибыли на узких разноцветных каноэ, традиционных для местных общин и оснащенных моторами всего несколько лет назад. Это девочки и мальчики, мужчины, женщины и младенцы, которые только что провели четыре часа в пути по реке Чукунаке в Панаме - финальной части самого травматичного события в своей жизни. Но это только первый из многих сложных этапов, которые им придется преодолеть, прежде чем они доберутся до места назначения", - сказано в репортаже.

По словам сотрудников ООН, эти люди приехали из Венесуэлы, Гаити, Эквадора, Колумбии, Китая и множества других стран. Они решили бежать от насилия и нищеты, от отсутствия безопасности и свободы, и готовы пересечь половину американского континента в поисках достойного будущего.

Дарьенский пробел - это 575 000 гектаров тропических джунглей, разделяющих Колумбию и Панаму.

Управление ООН по правам человека обеспокоено тем, что беспрецедентное число мигрантов, стремясь попасть в Северную Америку через густые тропические джунгли Дарьенского пробела, подвергаются риску и оказываются в крайне уязвимой ситуации.

С начала года к сентябрю свыше 330 000 человек пересекли залив, что стало самым высоким показателем за всю историю. Каждый пятый из мигрантов - ребенок. Для сравнения, в 2022 году этот район пересекли 248 тысяч человек.

Ситуация с мигрантами в США накаляется. Зимой 20 штатов, контролируемые республиканцами, обратились в федеральный суд с требованием остановить программу помощи мигрантам.

А на днях незадолго до своей отставки с поста спикера нижней палаты Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что для него важнее укрепление границ Америки от мигрантов, чем помощь Украине.