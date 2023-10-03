Еврокомиссия готова разморозить 13 млрд евро для Венгрии, чтобы получить поддержку премьера Виктора Орбана при выделении помощи Украине.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Деньги для Венгрии могут быть разморожены до конца ноября.

22 млрд евро из фондов ЕС для Венгрии были заморожены в декабре прошлого года - из-за опасений по поводу "верховенства закона и защиты прав человека". Орбан ответил, что он не будет соглашаться на увеличение бюджета ЕС, пока Будапешту не вернут доступ к нему.

При этом Венгрия все же провела судебную реформу в мае по требованию Еврокомиссии (хотя у Брюсселя к ней и возникли вопросы).

Еврокомиссия предлагает увеличить общий бюджет ЕС на 66 млрд евро, 50 из которых пойдут на финансовую поддержку Украины в ближайшие четыре года. Несколько стран, включая Германию, выступили против такой суммы.

Накануне глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергели Гуляш заявил, что Украина не получит деньги Евросоюза, пока их не получит Венгрия.

Напомним, 31 августа Венгрия снова заблокировала новый транш военной помощи Украине от Европейского фонда мира.

Также Будапешт отказался поддерживать Украину на всех международных форумах, пока Киев не гарантирует права венграм.

Ранее мы писали, что Украина исключила венгерский OTP Bank из списка спонсоров войны, чтобы разблокировать 500 миллионов евро из военного фонда ЕС.