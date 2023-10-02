Украина окончательно исключила венгерский OTP Bank из списка спонсоров войны.

Об этом сообщило НАПК.

"В ходе дискуссий, продолжавшихся в течение последних нескольких дней круглосуточно, при участии Службы внешних связей ЕС, OTP Bank взял на себя ряд обязательств относительно своих дальнейших планов на российском рынке. НАПК ожидает от банка незамедлительного выполнения достигнутых договоренностей", — говорится в сообщении.

Напомним, венгерское финансовое предприятие OTP Bank Group был внесён Украиной в список "спонсоров войны" из-за позиции его руководства по поводу продолжения деятельности филиалов ОТР на терриории РФ. Венгрия потребовала исключить банк из списка и отказалась одобрять финансовую помощь Киеву в рамках Европейского фонда мира.

В пятницу НАПК объявило о временном исключении банка из чёрного списка и выразило надежду, что этот шаг приведёт к разблокировке Будапештом пакета помощи Киеву со стороны ЕС на 500 млн евро, однако власти Венгрии заявили, что этого недостаточно.

"Пока OTP Bank не будет исключён из этого списка, Венгрия не будет участвовать в дальнейшем финансировании поставок оружия в Украину", — завили в МИД Венгрии.