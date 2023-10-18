Авиация РФ с "Кинжалами" на борту будет на постоянной основе патрулировать в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Китай.

"Вот они взяли, затащили две авиационные группировки в Средиземное море. Хочу сказать, это не угроза, но по моему поручению военно-космические силы России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. И наши самолеты Миг-31 вооружены комплексами "Кинжал". Они, как известно, имеют дальность свыше тысячи километров со скоростью девять Махов", - заявил Путин.

Война в Украине идет уже 602-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Вчера Украина впервые применила американские дальнобойные ракеты ATACMS. ВСУ заявили, что нанесли удары по российским вертолетам вблизи Луганска и Бердянска. Было уничтожено девять российских вертолетов разных модификаций. Также была повреждена спецтехника, пусковая установка ПВО, склад боеприпасов и повреждены взлетные полосы аэродромов.

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