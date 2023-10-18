Китай и РФ подписали свой крупнейший контракт на поставку зерновых на почти 2,5 трлн рублей (25,7 млрд долларов).

Об этом пишут российские СМИ.

По их данным, по этому контракту РФ в течение 12 лет отгрузит Китаю 70 миллионов тонн зерновых, зернобобовых и масличных грузов.

Напомним, что президент РФ Путин находится с визитом в Китае, где встретился с главой КНР Си Цзиньпином.

Американские СМИ пишут, что визит Путина в Китай и его встреча с Си Цзиньпином "подчеркнет их общее видение международного порядка".

Ранее мы писали о том, что Россия собирается экспортировать украденное на оккупированных территориях украинское зерно в Китай.

Война в Украине идет уже 602-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Вчера Украина впервые применила американские дальнобойные ракеты ATACMS. ВСУ заявили, что нанесли удары по российским вертолетам вблизи Луганска и Бердянска. Было уничтожено девять российских вертолетов разных модификаций. Также была повреждена спецтехника, пусковая установка ПВО, склад боеприпасов и повреждены взлетные полосы аэродромов.

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